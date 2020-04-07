الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح إصداراته للتصفح المجاني

مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح إصداراته للتصفح المجاني
0

تواصل – واس:

أتاح مكتب التربية العربي لدول الخليج عبر بوابته الإلكترونية “هنا الرابط” الفرصة لتصفح 160 كتابًا من منتجات برامجه في العلوم التربوية المختلفة وذلك بصورة مجانية.

وأوضح مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني أن المكتب يسمح الآن للمتصفح بالاستفادة من هذه الكتب وما تحويه من معلومات تناقش قضايا تربوية وتعليمية متعددة، وتجارب تربوية متميزة في مختلف جوانب العمل التربوي، ونماذج تطبيقية وأدلة إرشادية تفيد المختصين والباحثين والقائمين على تطوير التعليم.

ولفت النظر إلى أن مكتب التربية العربي أطلق هذه المبادرة في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف راهنة بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن المكتب قد أطلق الموقع الإلكتروني “هنا الرابط” للتعليم عن بعد لرصد جهود الدول الأعضاء في المكتب في كل ما يخص التعليم عن بعد من منصات تعليمية وقنوات و شبكات تواصل وكتب إلكترونية عن التعليم عن بعد, و أنظمة وتطبيقات ومقالات متخصصة.

مواد ذات صلة

إيران المُصدّر الأول للعدوى.. فيروس «كورونا القاتل» يتسلل إلى الخليج

إيران المُصدّر الأول للعدوى.. فيروس «كورونا القاتل» يتسلل إلى الخليج

شاهد.. طرق ماكرة لتهريب الأموال خارج دول الخليج

شاهد.. طرق ماكرة لتهريب الأموال خارج دول الخليج

قائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران تُشكِّل تهديداً أساسياً للأمن الملاحي بالمنطقة

قائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران تُشكِّل تهديداً أساسياً للأمن الملاحي بالمنطقة

بمشاركة دول مجلس التعاون.. أمريكا تستضيف مؤتمراً لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

بمشاركة دول مجلس التعاون.. أمريكا تستضيف مؤتمراً لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة