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إنجاز علمي جديد.. عزل فيروس كورونا عن الخلايا لأول مرة بالمملكة

إنجاز علمي جديد.. عزل فيروس كورونا عن الخلايا لأول مرة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

في إنجاز جديد لمنظومة البحث العلمي في المملكة، نجحت وحدة الكائنات المعدية بجامعة الملك عبدالعزيز في عزل فيروس كورونا المستجد على الخلايا لأول مرة على مستوى المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 2752 منها 2163 حالة نشطة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

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