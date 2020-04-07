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24 طبيباً سعودياً يكافحون «كورونا» بمستشفيات أيرلندا

24 طبيباً سعودياً يكافحون «كورونا» بمستشفيات أيرلندا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الملحق الثقافي للمملكة في إيرلندا الدكتور عبدالله الضلعان، عن مشاركة 24 من الأطباء السعوديين المبتعثين للدراسة في جمهورية إيرلندا زملاءهم الأطباء الإيرلنديين في تقديم الرعاية والخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الإيرلندية، وذلك في إطار المشاركة بالجهود المبذولة لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الضلعان أن الأطباء السعوديين المساهمين بهذه المبادرة هم من الكفاءات الوطنية المميزة الذين نفخر بهم جميعاً، ومحل إعجاب زملائهم في المستشفيات الإيرلندية، ومؤهلون بشكلٍ كافٍ للقيام بدورهم للتصدي لهذه الجائحة.

وثمن الملحق الثقافي مساهمتهم الإنسانية مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على أبناء المجتمع السعودي، تطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي، كما أنها أيضاً فرصة لتعزيز مبادرة العمل التطوعي، ما يُشكّل إضافة مهمة للخبرات المهنية المكتسبة لأبنائنا المبتعثين نتيجة عملهم الميداني في المستشفيات الإيرلندية.

وأشاد بالدعم السخي والرعاية المميزة التي تقدم لكافة المبتعثين من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى ما تجده الملحقية وكافة المبتعثين والموفدين من دعم من وزير التعليم ونائب الوزير للجامعات والبحوث والابتكار ووكيلة الوزارة للبعثات وسفير خادم الحرمين الشريفين في دبلن، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار الضلعان إلى أن الملحقية والسفارة على تواصل مستمر مع جميع المبتعثين وذويهم لتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامتهم.

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