الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إيداع 23 مليون ريال في حسابات 9138 من معلمي «المدارس الأهلية»

إيداع 23 مليون ريال في حسابات 9138 من معلمي «المدارس الأهلية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلما ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م, حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 02/07/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات.

ويهدف برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات، إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

 

مواد ذات صلة

«هدف» يحدد الموعد الشهري لصرف مبالغ مبادرة «دعم التوظيف»

«هدف» يحدد الموعد الشهري لصرف مبالغ مبادرة «دعم التوظيف»

هل توجد مهن مستثناة من مبادرة «دعم التوظيف»؟.. «هدف» يوضح

هل توجد مهن مستثناة من مبادرة «دعم التوظيف»؟.. «هدف» يوضح

تفاصيل جديدة عن مبادرة «هدف» لدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص

تفاصيل جديدة عن مبادرة «هدف» لدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص

إيداع 8.2 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»

إيداع 8.2 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>