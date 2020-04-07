«الخارجية» توضح الإجراءات المتبعة لمن فقد جواز سفره ويريد العودة إلى المملكة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإجراءات التي يجب اتباعها لمن فقد جواز سفره من المواطنين خارج المملكة وليس لديه القدرة على الوصول لتطبيق “أبشر”.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي إنه يتم التواصل مع سفارة المملكة في الدولة المضيفة، ويتم إصدار تذكرة مرور وبعدها الاتصال بمركز “آمر” وهى خدمة هاتفية ومن خلال التواصل المباشر مع موظف الخدمة يتم تزويده برقم تذكرة المرور التي تصدر له من سفارة المملكة بالدولة المضيفة.

وتابع أما فيما يخص تطبيق “أبشر” فهناك نموذج إلكتروني يتم تعبئته ثم يتم ابلاغ مركز آمر فور الانتهاء من ذلك الإجراء.