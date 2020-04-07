متحدث «الاتصالات» يوضح الفرق في نسبة استهلاك البيانات قبل وبعد الإجراءات الاحترازية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”، اليوم الثلاثاء، الفرق في نسبة استهلاك البيانات قبل وبعد تطبيق الاجراءات الاحترازية في المملكة.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن متسجدات فيروس كورونا: إن “نسبة استهلاك الفرد من البيانات في المملكة قبل تطبيق الاجراءات الاحترازية 600 ميجا بايت في اليوم”.

وأضاف متحدث “الاتصالات”: أن “نسبة استهلاك الفرد من البيانات في المملكة بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية 800 ميجا بايت في اليوم”.

وأكد المتحدث أن “المملكة لم تصل إلى الذروة في استخدام الشبكات واستهلاك البيانات منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا”.