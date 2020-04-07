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«الخارجية» تحدد 3 نقاط لعودة المواطنين في الخارج إلى المملكة.. والأولوية لهذه الفئات (فيديو)

«الخارجية» تحدد 3 نقاط لعودة المواطنين في الخارج إلى المملكة.. والأولوية لهذه الفئات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من خارج المملكة.

وأوضح المتحدث خلال المؤتمر اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن “الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات صحية طارئة أو استثنائية”.

وأشار متحدث “الخارجية”، إلى تحديد ثلاث نقاط لوصول المواطنين القادمين من خارج المملكة، وستكون في “الرياض، جدة، الدمام”.

وأضاف: أن وزارة الخارجية أطلقت منصة للراغبين في العودة إلى المملكة، مبينًا أن “مركز آمر يسهل إجراءات عودة من فقد جواز سفره”.

 

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