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متحدث «الصحة»: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في المملكة إلى 2795 حالة.. والوفيات لـ41 (فيديو)

متحدث «الصحة»: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في المملكة إلى 2795 حالة.. والوفيات لـ41 (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 2795 حالة، والوفيات إلى 41.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): إن “إجمالي حالات التعافي من فايروس كورونا بالمملكة بلغ 615 حالة”.

وأشار متحدث “الصحة”، إلى أن “الحالات النشطة بلغت 2139 حالة في المملكة”، من إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف “العبد العالي”: “نعني ما نقول عندما نقول كلنا مسؤول، متى ما تمسك الجميع بالإجراءات سيكون بإذن الله على مستويات مقبولة ومن الممكن التحكم بها هو ماسيكون أمام هذا المجتمع”.

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