إجراء جديد من «واتساب» للحد من انتشار الشائعات والرسائل المزيفة

تواصل – فريق التحرير:

بدأ تطبيق “واتساب” في فرض إجراءات جديدة وصارمة على إعادة توجيه الرسائل، في خطوة ترمي لإبطاء الشائعات والرسائل المزيفة؛ خاصة مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، أعلن “واتساب” أنه بدءًا من اليوم الثلاثاء، إذا تلقى المستخدم رسالة مُعادًا توجيهها بشكل متكرر، أكثر من 5 مرات؛ فلن يتمكن بموجب القيود الجديدة من إرسالها إلا إلى محادثة واحدة في كل مرة.

يأتي ذلك الإجراء من أجل تقليل سرعة انتقال المعلومات عبر “واتساب”، في ظل زيادة التدقيق في إمكانات تطبيقات التراسل على نشر المعلومات الخاطئة المتعلقة بجائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وكان من السهل بالنسبة لكثير من مستخدمي تطبيق “واتساب” إعادة توجيه رسالة واحدة إلى ما يصل إلى 256 شخصًا بنقرات قليلة، ولم يتم تصنيف هذه الرسائل في البداية على أنها عمليات إعادة توجيه.

ويجعل التشفير الكامل (من طرف إلى طرف) في “واتساب” من المستحيل على الشركة أو السلطات رؤية محتوى الرسائل المرسلة على منصتها، أو تحديد من قد يستخدم التطبيق لنشر خطابات كراهية أو رسائل لنشر العنف؛ وهو ما أثار أزمة في الهند في عام 2018.