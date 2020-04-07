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استشارية تكشف حقيقة فعالية «الوصفات الشعبية» في علاج «كورونا»

استشارية تكشف حقيقة فعالية «الوصفات الشعبية» في علاج «كورونا»
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تواصل – الرياض:

قالت الدكتورة كوثر العمران، استشاري الباطنية والأمراض المعدية بمستشفى القطيف المركزي، إن الدراسات العلمية أثبتت عدم فعالية “الوصفات الشعبية” في مقاومة الفيروسات ومنها “كورونا”.

وأوضحت “العمران” -بحسب صحيفة “اليوم”-، أن “الماء والملح” من أحد المطهرات لمنطقة الفم ولكن كثرة الغرغرة ليست علاجًا للقضاء على “فيروس كورونا” كما يروج بمواقع التواصل.

وطالبت الاستشارية، بعدم الانسياق وراء شائعات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن مقاومة فيروس كورونا عبر اتباع الطرق الاحترازية لتفادي انتقال العدوى، منها: الابتعاد عن التجمعات بشكل نهائي.

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