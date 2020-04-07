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ضمن الإجراءات الوقائية.. تعليق العمل بمحطات الفحص الدوري للسيارات في 8 مدن

ضمن الإجراءات الوقائية.. تعليق العمل بمحطات الفحص الدوري للسيارات في 8 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات، عن تعليق العمل في محطات بالرياض وعدة مدن أخرى، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضح الحساب، أنه تقرر تعليق العمل بمدن الرياض، جدة، الدمام، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الهفوف وتبوك، وذلك حتى إشعار آخر.

وأضاف الحساب، أن القرار جاء بناء على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كل الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن العمل سيكون من السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا من السبت حتى الخميس بالمدن التالية: القصيم والخرج وأبها وجيزان ونجران وحائل وينبع وحفر الباطن.

بينما سيكون من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا من الأحد وحتى الخميس، ومن السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا يوم السبت بالمدن التالية: الرس والجوف وبيشة والمجمعة والخرمة والباحة ومحايل عسير وعرعر والخفجي والقريات ووادي الدواسر.

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