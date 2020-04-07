احترس.. 5 أخطاء أثناء فترة «العزل المنزلي» تسبب زيادة الوزن

تواصل – وكالات:

لا يزال خط النهاية لفترة العزل ليس واضحاً، فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي تصدر عن بعض المناطق التي كان فيروس كورونا قد تفشّى فيها مثل إيطاليا، إلا أن السيطرة على انتشاره تتطلّب مزيداً من الوقت.

وخلال هذه الفترة تحدث بعض الأخطاء تؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوبة، هي:

1- الإكثار من تناول وجبات خفيفة، بينما الحد الأقصى اليومي هو وجبتان خفيفتان.

2- لا ينبغي أن تحتوي الوجبة الخفيفة على أكثر من 300 سعرة حرارية، ويُنصح باختيار الفواكه والمكسرات والبذور (اللب الأبيض والأسمر) بدلاً من رقائق البطاطس المقلية، مع مراقبة الكمية.

3- النشاط البدني والتمارين اليومية عامل رئيسي على توازن الهرمونات وحرق السعرات الحرارية، وتفادي الترهّلات.

4- قلة النوم عامل يزيد الإحساس بالجوع، بينما يساعد النوم 7 ساعات يومياً على ضبط الشهية. وتلعب التمارين اليومية دوراً هاماً في سهولة النوم وعمقه.

5- الالتزام بمواعيد الوجبات الرئيسية، وتفادي السهر والحرص على الاستيقاظ في وقت مبكر نسبياً حتى مع عدم وجود جدول الأعمال المعتاد بسبب العزل.