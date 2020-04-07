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مختص في علم البيئة يتوقع: وباء كورونا في طريقه إلى الزوال

مختص في علم البيئة يتوقع: وباء كورونا في طريقه إلى الزوال
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تواصل- فريق التحرير:

أكد أستاذ علم البيئة، الدكتور علي عشقي، أن وباء كورونا في طريقه – إن شاء الله – إلى الزوال، إذ تعمل العديد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وأستراليا، بشكل نشط على تطوير لقاحات وعقاقير طبية لمواجهة ذلك الوباء.

وأضاف “عشقي” أن الصين أعلنت قيامها حتى الآن بثماني تجارب سريرية على لقاحات مختلفة لفيروس كورونا، وكذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي أجرت العديد من الاختبارات السريرية للعديد من اللقاحات منذ شهر مارس الماضي.

وتابع: في روسيا نتحدث عن أكثر من ثلاث تركيبات واعدة، أما فرنسا فقد طورت عقار هيدروكسي كلوريد كوينين، وتعمل أستراليا على تطوير عقار أيفرمكتن الواعد، مشيرًا في حديثه إلى أن العالم لم يكن جادًّا ومتحدًا في السابق كما هو الآن.

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