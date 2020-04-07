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متحدث «الصحة»: «الكمامة» حماية وهمية.. وهذا سر الوقاية من «كورونا» (فيديو)

متحدث «الصحة»: «الكمامة» حماية وهمية.. وهذا سر الوقاية من «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير: 

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن استخدام الكمامات للوقاية من فيروس كورونا قد يوفر حماية وهمية فقط.
وأضاف ” العبدالعالي” خلال لقاء له في برنامج “في الصورة” عبر روتانا خليجية : “أن الكمامات والقفازات يستخدمها الشخص الذي يقدم الرعاية الصحية للمرضى وينطبق ذلك على التعامل مع المرضى في حالات كورونا أو أي أمراض أخرى وذلك ضمن الاشتراطات الصحية.

وأضاف: “كما يستخدم الكمامة أي شخص مصاب لديه عدوى كوونا أو أي أمراض تنفسية أخرى لحماية الآخرين ولكن إذا كان الشخص غير مصاب ولم يقدم رعاية صحية للآخرين فاستخدام الكمامة يمكن أن توفر شيء من الحماية ولكن قد يتحول ذلك إلى حماية وهمية حيث يتساهل الإنسان في بعض الأمور مثل عدم غسل اليدين والقفازات.

وأشار إلى أن السر الحقيقي لحماية أنفسنا والآخرين يعتمد على حرص الشخص على التباعد بينه وبين الآخرين وعدم المصافحة وعدم ملامسة الأسطح وإذا حدث ذلك لا يتم ملامسة الوجه وخاصة الأنف والعينين والفم.

 

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