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سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية

سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية
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تواصل- فريق التحرير:

أكد سفير المملكة لدى مملكة البحرين سلطان بن أحمد بن عبد العزيز إنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد.

وأضاف سفير المملكة في تغريدة على حسابه الرسمي بتوبتر: “يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن في ظل تفشي جائحة كورونا، وهذا يؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة وصحة المواطنين بالخارج”.

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