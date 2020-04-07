معلم فرنسي يعمل بـ«الخبر»: 3 أسباب أعطتنا الثقة في تعامل المملكة مع كورونا (فيديو)

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قال معلم فرنسي يعمل في مدينة الخبر إنه محظوظا لتواجده في المملكة العربية السعودية ويشعر بالاطمئنان والثقة في تعامل حكومة المملكة مع وباء كورونا.

وقال المعلم ويدعى “إريك” في مقطع فيديو متداول، ثلاثة أمور مهمة في تعامل المملكة مع وباء فيروس كورونا تشعرنا بالاطمئنان ومنها:

أولا: القرارات الوقائية التي اتخذتها الملكة مبكرا ولمسناها في الخبر، وكانت إجراءات صارمة وجيدة، حيث أوقفت المملكة مناسبك العمرة بمكة المكرمة وزيارة المدينة المنورة بشكل مؤقت، وأغلقت المحلات التجارية غير الضرورية وأغلقت المدارس مبكرا، وفرضت حظرا للتجول إلا للضرورة، ولم يكن هناك أي تردد في اتخاذ القرارات وكانت صارمة، وأعطتنا هذه القرارات الثقة في حكومة المملكة.

ثانيا: الرعاية الصحية وعلاج المرضى، حيث يتلقى جميع المرضى العلاج في مستشفيات المملكة، وحصل جميع المواطنين والمقيمين على الرعاية الصحية والعلاج المناسب لفيروس كورونا، كما أن الطاقم الطبي يقوم بجهد رائع، مضيفا أن الدواء المستخدم هذه الأيام هو الكلوروكين، مؤكدا أن الإجراءات كلها لمصلحة جميع المتواجدين على أرض المملكة.

ثالثا: هو استمراري في عملي، مضيفا بقوله “أعتبر نفسي محظوظا، وأنا أُدرس في المدرسة الفرنسية وهي مشابهة لكل المدارس بالسعودية، حيث نذهب للمدرسة ونؤدي أعمالنا عن طريق التدريس عن بعد، ولا يوجد أي انقطاع عن الدراسة، والمعلمون يقومون بجهد رائع لكي تستمر العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

وختم المعلم الفرنسي إريك بقوله: “كل النقاط الثلاث التي ذكرتها تشعر بالراحة، وهي الحافز لي بالبقاء والعمل بالمملكة العربية السعودية.