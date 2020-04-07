الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إصابات «كورونا» حول العالم تنقترب من 1.34 مليون حالة.. وأمريكا تتصدر

إصابات «كورونا» حول العالم تنقترب من 1.34 مليون حالة.. وأمريكا تتصدر
0

تواصل – فريق التحرير:

قارب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 1.34 مليون إصابة حول العالم ، وفقا لآخر الإحصائيات من موقع “وورلد ميتير”، صباح الثلاثاء.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت أكثر من 362 ألف إصابة ، تلتها  إسبانيا (أكثر من 135 ألفًا) ، ومن ثم إيطاليا (أكثر من 132 ألفًا) .

كما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة  10,720 منها 1,104 في آخر 24 ساعة ، بينما سجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” بحصيلة 16,523 ألف حالة وفاة ، تليها إسبانيا التي سجلت 13,193 حالة وفاة ، حتى الساعة 12:00 صباح الثلاثاء بتوقيت أم القرى.

مواد ذات صلة

«متحدث الصحة»: استراتيجية «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا ليست مطروحة بالمملكة

«متحدث الصحة»: استراتيجية «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا ليست مطروحة بالمملكة

كيف تتعامل مع «مندوب التوصيل» في زمن كورونا؟.. «الصحة» تدلك

كيف تتعامل مع «مندوب التوصيل» في زمن كورونا؟.. «الصحة» تدلك

«البنك الدولي»: 80% من طلاب العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا

«البنك الدولي»: 80% من طلاب العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا

«متحدث الصحة» يحذر: التهاون وعدم الالتزام ينقلنا للمرحلة الحادة من كورونا (فيديو)

«متحدث الصحة» يحذر: التهاون وعدم الالتزام ينقلنا للمرحلة الحادة من كورونا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>