إصابات «كورونا» حول العالم تنقترب من 1.34 مليون حالة.. وأمريكا تتصدر

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قارب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 1.34 مليون إصابة حول العالم ، وفقا لآخر الإحصائيات من موقع “وورلد ميتير”، صباح الثلاثاء.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت أكثر من 362 ألف إصابة ، تلتها إسبانيا (أكثر من 135 ألفًا) ، ومن ثم إيطاليا (أكثر من 132 ألفًا) .

كما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 10,720 منها 1,104 في آخر 24 ساعة ، بينما سجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” بحصيلة 16,523 ألف حالة وفاة ، تليها إسبانيا التي سجلت 13,193 حالة وفاة ، حتى الساعة 12:00 صباح الثلاثاء بتوقيت أم القرى.