«متحدث الصحة» يحذر من الوصول لـ «سيناريو كورونا المظلم» في هذه الحالة (فيديو)

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حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، من السيناريو المظلم بشأن فيروس كورونا، إذا لم يلتزم المواطنين والمقيمين خلال الأشهر المقبلة بالإجراءات الاحترازية، حيث سيكون مئات الآلاف عرضة للإصابة، وسوف ينهار النظام الصحي، كما رأينا في الدول الكبرى التي لديها إمكانات كبيرة في مجال الصحة.

وأوضح العبدالعالي، في لقاء ببرنامج “في الصورة”، أن المملكة لم تصل لمرحلة الذروة أوالتحكم في انتشار كورونا حتى الآن، نظراً لأن ذلك يعتمد على عدة عوامل هي: هل يوجد لقاح، هل هناك علاج ناجح، هل يوجد خطوات تكسر حلقة انتشار الفيروس؟.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، أشار إلى أن العالم يمر بجائحة كبيرة جداً، والدراسات الموجودة تعطينا مدى أن نصل إلى مستوى تحكم إذا التزمنا، مع الوصول إلى مستوى محافظة قابلة للمعالجة، ولا يمكن لأحد في العالم كله معرفة متى يتم انحسار الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة أن العالم كله لا يتوقع الوصول إلى مرحلة تحكم في فيروس كورونا في مدى قريب، محذراً من أن السيناريوهات قد تكون خيالية إذا لم نلتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة.