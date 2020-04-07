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«متحدث الصحة»: استراتيجية «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا ليست مطروحة بالمملكة

«متحدث الصحة»: استراتيجية «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا ليست مطروحة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن استراتيجية “مناعة القطيع” لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليست مطروحة.

وأضاف العبدالعالي، في لقاء ببرنامج “في الصورة” أن المملكة لا تريد أن تدخل في هذا الخيار، مشيراً إلى أن من تبنوها لا يطبقونها ولا يرون أنها تسير في اتجاه سليم.

يشار إلى أن استراتيجية “مناعة القطيع” تعنى أن تمارَس الحياة بشكل طبيعي ويصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا إلا أنها محفوفة بالمخاطر، في ظل عدم توفر عقار لعلاج فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد اتخذت، منذ وقت مبكر، إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

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