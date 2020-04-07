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«عبدالعزيز الراجحي» يوجه نصائح للتعامل مع الشاشات خلال فترة منع التجول (فيديو)

«عبدالعزيز الراجحي» يوجه نصائح للتعامل مع الشاشات خلال فترة منع التجول (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور عبدالعزيز الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، نصيحة للآباء والأمهات في هذه الفترة التي يكثر فيها استخدام الجوالات، وذلك لحماية أعين الأطفال والشباب من خطر الشاشات.

وأوضح الراجحي أن كثرة التركيز في شاشة الجوال أو اللابتوب لفترات طويلة تسبب جفافا للعين وتجهد عضلات العين أيضا.

ونصح بترك الجوال بين الحين والآخر، والنظر إلى شيء بعيد، وكذلك ينصح بأهمية تحريك العين في أرجاء الغرفة لكي ترتاح قليلا، كما ينصح بتدريب الأطفال على أن يرمشوا كثيرا ونعودهم على ذلك.

وتابع الدكتور الراجحي أنه يمكن أيضا استخدام قطرات مرطبة للعين إذا لزم الأمر، بدون مواد حافظة، وكذلك يفضل البحث عن أنشطة مفيدة تشغل أوقات الأطفال والشباب.

 

 

 

 

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