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كيف تتعامل مع «مندوب التوصيل» في زمن كورونا؟.. «الصحة» تدلك

كيف تتعامل مع «مندوب التوصيل» في زمن كورونا؟.. «الصحة» تدلك
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة الجميع بالتخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلبات فور استلامها للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وشددت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر، على أهمية التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلة لدى هيئة الاتصالات.

كما دعت إلى وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل، لا تقل عن متر، ونصحت بأن يكون الدفع إلكترونيًّا بدلاً من النقدي.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب، وعدم لمس الوجه، كما دعت إلى التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب، بالكلور والماء، إن أمكن.

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