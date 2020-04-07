«متحدث الصحة» يحذر: التهاون وعدم الالتزام ينقلنا للمرحلة الحادة من كورونا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي، في لقاء ببرنامج “في الصورة”، إن التهاون وعدم الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا سوف ينقلنا إلى المرحلة الأخطر.

وأوضح أن المرض يتضاعف، ونحن نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر في مواجهة هذا الوباء.

ولفت العبدالعالي إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية المبكرة أخّر تسجيل حالات فيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة.