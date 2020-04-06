«الصحة» تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تواصل – واس:

سجّلت وزارة الصحة 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث الساعة 9:54 مساء على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2016 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2605 حالة حتى الآن، تعافت منها – ولله الحمد – 551 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.