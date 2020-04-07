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المواطنة المسيئة لرجال المرور: «اعتذر ولعلي أكون عبرة لغيري»

المواطنة المسيئة لرجال المرور: «اعتذر ولعلي أكون عبرة لغيري»
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تواصل – فريق التحرير:

اعتذرت المواطنة التي تم إيقافها مؤخراً في مكة المكرمة بتهمة الإساءة لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، للمجتمع والجهات الرسمية.

وقالت في مقطع فيديو جديد، إنها تعترف بخطئها، ودعت أن يكون ما حدث لها عبرة لمن يحاول الإساءة لأي فرد أو كيان في المملكة.

وأضاف أن ما حدث غير مبرر وكان بسبب حالة غضب وانفعال وكان ذلك خطأ منها، كما قدمت اعتذاراً مماثلاً للمجتمع عامة ورجال المرور خاصة، عما بدر منها.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، صرح بأنه إشارة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويتها، والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقها.

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