«البنك الدولي»: 80% من طلاب العالم لا يذهبون للمدارس بسبب كورونا

تواصل – وكالات:

أكد البنك الدولي أن 80 % من طلاب العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف أن أزمة كورونا، أدت إلى آثار مدمرة على التعليم في العالم، مشيرا إلى أن نحو 80 في المئة، من التلاميذ لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار الفيروس، المسبب لمرض “كوفيد – 19” وما تبعه من إجراءات حظر التجول والإغلاق الكامل، الذي فرضته بعض دول العالم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها البنك الدولي، على “تويتر”، اليوم الاثنين، أشار فيها إلى إجراء نقاش مباشر حول التعليم في وقت كورونا، غدا الثلاثاء، بحضور جيمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم في البنك.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة.