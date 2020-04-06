الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رئيس تقويم التعليم يوضح آلية أداء امتحانات التحصيل الدراسي بعد تأجيلها (فيديو)

رئيس تقويم التعليم يوضح آلية أداء امتحانات التحصيل الدراسي بعد تأجيلها (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبارات المجدولة سابقا كلها سيتم تأجيلها، وجميع الاختبارات إن شاء الله لو ما سمحت الظروف بعقدها بالطريقة التقليدية ستكون الاختبارات عبر منصات التعليم عن بعد.

وأضاف “زمان”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا”، أن الاختبارات عن بعد لن تكون قاصرة على اختبارت التحصيلي بل ستشمل جميع الاختبارات التي يحتاجها المستفيدون من خدمات الهيئة سواء الاختبارات التعليمية أو غيرها.

وتابع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أن أهم الدروس التي تعلمناها اليوم أن استخدام التقنية في التعليم والتقويم يجب أن يكون جزء أساسي في المنظومة التعليمية.

 

Image

مواد ذات صلة

«تقويم التعليم» تؤجل اختبار التحصيلي.. وتطرح إمكانية الاختبار عن بعد

«تقويم التعليم» تؤجل اختبار التحصيلي.. وتطرح إمكانية الاختبار عن بعد

«السديس» يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان

«السديس» يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

«تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

جامعة الإمام تعلن تقديم موعد الاختبارات النهائية

جامعة الإمام تعلن تقديم موعد الاختبارات النهائية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة