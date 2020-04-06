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«الموارد البشرية» توضح حقيقة تصريح مسؤول الوزارة بشأن طي قيد الموظفين

«الموارد البشرية» توضح حقيقة تصريح مسؤول الوزارة بشأن طي قيد الموظفين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، حقيقة تصريحات مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي بخصوص منع الشركات من طي قيد أي موظف، حتى ولو كان عقده منتهياً في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها على لسان متحدثها الرسمي ناصر الهزاني، إن بعض المعلومات الواردة في تصريحات آل طاوي غير مكتملة، منوهةً -منعاً للالتباس- بصدور عدة قرارات وزارية لتنظيم وحماية العلاقة التعاقدية، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات الوباء.

يذكر أن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي كان قد دعا الذين يتعرضون لحالات طي قيد في الظروف الراهنة إلى التقدم بشكوى عبر موقع الوزارة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت اليوم (الإثنين)، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل ، وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

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