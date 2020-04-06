قرار مهم من «الشؤون البلدية» بشأن فتح صيدليات داخل الأسواق التجارية

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرار السماح بفتح الصيدليات داخل الأسواق المركزية (الهايبر) وفق اشتراطات خاصة.

وتضمن قرار ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المتضمن اعتماد الاشتراطات المحدثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية موافقة الوزير على السماح بفتح الصيدليات داخل الأسواق المركزية (الهايبر) وفق الاشتراطات التالية:

1- أن تكون بترخيص مستقل.

2- الحصول على موافقة وزارة الصحة.

3- أن لا تقل المساحة عن 25 متراً مربعاً.

4-توفير خزانات خاصة لحفظ الأدوية.

5- توفير كاشير خاص ومستقل.