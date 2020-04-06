«الملك سلمان للإغاثة» يوزع 6 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة بالأردن

تواصل – واس:

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في الأردن من خلال إجراءات خاصة تتلائم مع منع التجول في البلاد وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وتستهدف الحملة توزيع السلال الغذائية لأكثر من 6,000 أسرة من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين، خاصة تلك الأسر التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد منذ أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار جائحة كورونا، وكبادرة خيرية للوقوف مع الأردن الشقيق في هذا الظرف الاستثنائي.