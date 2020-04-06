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كيفت استعدت «الطيران المدني» لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج؟

كيفت استعدت «الطيران المدني» لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج؟
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تواصل – واس:

أكملت هيئة الطيران المدني استعداداتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة أكملت استعداداتها واتخذت التدابير والإجراءات كافة، وجهزت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقا للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.

وأفاد أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تعمل على توفير الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

وجهزت هيئة الطيران المدني غرفة عمليات مشتركة في المطارات الدولية الثلاثة بمشاركة (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ورئاسة أمن الدولة)، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود في استقبال عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، كما اتخذت الهيئة جميع التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات لضمـان تطبيـق الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة بهـذا الشـأن.

ووفرت الهيئة العامة للطيران المدني المعدات الحديثة في عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر في مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي، حيث تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل مستمر على مدار24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، كما ستوفر الهيئة المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين في جميع أرجاء صالات المطارات الدولية الثلاثة وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية والنصائح الطبية لكل مسافر يصل إلى أرض الوطن، إضافة إلى قيام هيئة الطيران المدني بإيصال أمتعة المسافرين العائدين من الخارج إلى مقرهم.

وستنفذ الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من الإجراءات الوقائية للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث سيتم خضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية، كما سيتم تواجد فرق طبية مؤهلة في مطارات الدولية الثلاثة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتعقيم الطائرات وتطهيرها بعد نزول جميع الركاب.

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