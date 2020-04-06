«متحدث التحالف» يعلق على مقاطع تسلل أفارقة للمملكة عبر اليمن

تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على مقاطع الفيديو التي جرى تداولها لمهاجرين أفارقة يحاولون التسلل إلى المملكة عبر الحدود اليمنية.

وأكد المالكي، في مداخلة على قناة “العربية”، أن الحوثيين هم من يقفون وراء هذه الأفواج، مضيفا أن الميليشيا الحوثية تعمدت نزوح هؤلاء المهاجرين في منطقة الرقو التابعة لصعدة، بهدف استغلال الوضع الصحي العالمي ولإثارة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وتابع أن “استخدام الحوثيين للمهاجرين والمتسللين تقف وراءه جماعات الجريمة المنظمة التي تقوم بتهريب المخدرات والأسلحة، وهو ليس بجديد، فحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية هناك تقريبا 200 ألف مهاجر من القرن الأفريقي إلى اليمن”.

ولفت متحدث التحالف إلى أن التعامل مع هذه القوافل البشرية التي تسعى لدخول المملكة يتم من قبل الجهات الحكومية وفق المبادئ الإنسانية وحسب الأنظمة الموجودة في المملكة.