آخر طالب سعودي عائد من إيطاليا يروي تجربة إجلائه بعد جائحة كورونا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال طالب الدراسات العليا، عبدالله الغفيلي، آخر الطلاب ‏العائدين من إيطاليا، إنه في بداية انتشار فيروس كورونا في ‏إيطاليا لم يأخذ الموضوع على محمل الجد، ولم يفكر في العودة، ‏خاصة أنه يدرس على نفقته الخاصة.‏

وروى الطالب لـ”الإخبارية”، تفاصيل أصعب أيام عاشها في حياته، موضحا أنه بعد وصوله بأسبوع بدأ الحديث عن ظهور إصابات بفيروس ‏كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم ‏إغلاق منطقة الشمال، ومنها مدينة ميلان التي يقطن فيها.‏

وأضاف أن الملحقية الثقافية بإيطاليا تواصلت معه في بادئ الأمر ‏للاطمئنان عليه، لكنه رفض العودة، ثم أبلغته الملحقية لاحقًا أنه في حال رفض المغادرة سيكتب تعهدًا بذلك لإخلاء ‏مسؤولية السفارة، خاصة أن كل الطلاب المبتعثين غادروا ‏إيطاليا باستثناء طالبَين فقط، هو وطالب آخر يدرس بمرحلة الدكتوراه و‏يسكن في منطقة قريبة منه.‏

وتابع الغفيلي أنه اقتنع فيما بعد بضرورة العودة للمملكة، وأبلغ الملحقية بالموافقة على المغادرة، فأرسلوا إليه وزميله ‏سيارة دبلوماسية بسائق خاص، أقلتهما إلى روما، ومن ثم عادا إلى الرياض.