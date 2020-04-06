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«الرياض» تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من «كورونا» بـ177 حالة

«الرياض» تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من «كورونا» بـ177 حالة
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس “كورونا” الجديد في مدينة الرياض 177 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من “كورونا”، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة، ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.

ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين ، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك في آخر 24 ساعة.

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