الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الجوازات» توضح خطوات تفعيل خاصية مهمة لخدماتها على «أبشر»

«الجوازات» توضح خطوات تفعيل خاصية مهمة لخدماتها على «أبشر»
0

تواص – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها على تطبيق “أبشر”.

ودعت الجوازات، المواطنين والمقيمين، إلى أهمية تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر” للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه عند تفعيل هذه الخدمة يتم إرسال إشعارات للمستفيد تفيد بقرب انتهاء مدة صلاحية الوثائق الممنوحة للمستفيدين لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر”.

ويمكن تفعيل خدمة الإشعارات وفق التالي:

1- الدخول إلى حساب المستفيد عبر تطبيق “أبشر” للهواتف الذكية.

2- اختيار أيقونة معلوماتي.

3- اختيار أيقونة الخط الزمني.

4- تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي).

5- اختيار نوع الخدمة (أنا والعائلة – المركبات – العمالة المنزلية – المخالفات المرورية).

6- اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها.

7- تظهر عبارة “أضف التقويم” ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب.

8- الضغط على أيقونة إضافة.

مواد ذات صلة

بشرى من «الجوازات» لليمنيين المقيمين في المملكة

بشرى من «الجوازات» لليمنيين المقيمين في المملكة

في ظل تعليق الحضور لمقرات العمل.. «الأحوال المدنية» توضح خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر «أبشر»

في ظل تعليق الحضور لمقرات العمل.. «الأحوال المدنية» توضح خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر «أبشر»

تنبيه من «الجوازات» لحاملي تأشيرة خروج نهائي

تنبيه من «الجوازات» لحاملي تأشيرة خروج نهائي

بعد توجيه خادم الحرمين.. قرار عاجل من «الجوازات» بشأن «هوية مقيم» للوافدين داخل وخارج المملكة

بعد توجيه خادم الحرمين.. قرار عاجل من «الجوازات» بشأن «هوية مقيم» للوافدين داخل وخارج المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>