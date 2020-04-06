بتوجيهات وزير التعليم.. لن يتضرر معدل أي طالب جامعي خلال هذا الفصل (فيديو)  

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه تم تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب في الفصول الماضية حيث يتم ذلك بصورة آلية، بمعنى أن تقنية المعلومات تقوم بمراجعة معدل الطالب التراكمي.

وأضاف الأحمري فى مداخلة هاتفية مع القناة السعودية، أنه بتوجيهات وزير التعليم وحرصه على مصلحة الطلاب والطالبات لن يتضرر معدل أي طالب جامعي خلال هذا الفصل مع ظروف أزمة كورونا، موضحاً أنه في حال حصول الطالب على معدل لهذا الفصل يساوى أو أعلى من معدله يسجل له، وإن حصل على أقل يحسب له ناجح، ولا يدخل في المعدل حتى لا يتضرر الطالب أو الطالبة.