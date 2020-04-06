الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بتوجيهات وزير التعليم.. لن يتضرر معدل أي طالب جامعي خلال هذا الفصل (فيديو)  

بتوجيهات وزير التعليم.. لن يتضرر معدل أي طالب جامعي خلال هذا الفصل (فيديو)  
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه تم تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب في الفصول الماضية حيث يتم ذلك بصورة آلية، بمعنى أن تقنية المعلومات تقوم بمراجعة معدل الطالب التراكمي.

وأضاف الأحمري فى مداخلة هاتفية مع القناة السعودية، أنه بتوجيهات وزير التعليم وحرصه على مصلحة الطلاب والطالبات لن يتضرر معدل أي طالب جامعي خلال هذا الفصل مع ظروف أزمة كورونا، موضحاً أنه في حال حصول الطالب على معدل لهذا الفصل يساوى أو أعلى من معدله يسجل له، وإن حصل على أقل يحسب له ناجح، ولا يدخل في المعدل حتى لا يتضرر الطالب أو الطالبة.

مواد ذات صلة

صحيفة: الأطباء السعوديون معجبون بالنظام الطبي في كوريا الجنوبية

صحيفة: الأطباء السعوديون معجبون بالنظام الطبي في كوريا الجنوبية

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    عهد

    بروح كوريا الجنوبية ….