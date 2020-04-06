«الشؤون البلدية»: تعقيم 66 ألف موقع منها الأسواق والصرافات (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، نايف العتيبي، أن الفرق التابعة لوزارته عقمّت 66 ألف موقع منها الأسواق والصرافات.

وأضاف “العتيبي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الاثنين، أن الفرق التابعة للوزارة نفّذت 130 ألف جولة رقابية للتأكد من سلامة الغذاء.