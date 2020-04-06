«السياحة» تكشف استعداداتها لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، عن تجهيز أكثر من 11 ألف غرفة في الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج.

وأضاف المتحدث باسم “السياحة” خلال المؤتمر الصحفي المشترك عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين: “نعمل مع العديد من الجهات على تأمين احتياجات المواطنين القادمين من الخارج”.

وأكد المتحدث، أنه “سيتم تأمين غرف إيواء على أعلى مستوى بشكل مجاني للعائدين من الخارج وتوفير جميع الاحتياجات خلال فترة إقامتهم”.