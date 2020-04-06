متحدث «الصحة» يعلن ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 2523 حالة.. والوفيات لـ38 (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2523 حالة.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، أنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار متحدث “الصحة” إلى تسجيل 4 وفيات جدد بسبب كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 38 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 551 حالة.

وحذر “العبد العالي”، الصحة: من أن الأرقام مقلقة وعلى الأشخاص أخذ الإجراءات على محمل الجد، ومشددًا على أن “السلوكيات الصحية هامة جدًا ومنها غسل اليدين باستمرار، والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل قدر الإمكان”.

وأكد متحدث “الصحة”، أن “كورونا يصيب مختلف الأعمار وسجل إصابة شباب في العشرينات في غرف العناية المركزة، كما سجلت وفيات بين الشباب والأطفال، وعواقب المرض وخيمة على الجميع”.