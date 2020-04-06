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في ظل تعليق الحضور لمقرات العمل.. «الأحوال المدنية» توضح خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر «أبشر»

في ظل تعليق الحضور لمقرات العمل.. «الأحوال المدنية» توضح خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر «أبشر»
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تواصل- فريق التحرير:

أبانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، في ظل تعليق العمل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خطوات تسجيل المواليد الجدد التي تبدأ بالدخول على منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم والرمز المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول ، ثم اختيار خدمات من خانة «خدماتي»، ومن ثم اختر قطاع «الأحوال المدنية»، ثم اختر خدمة «تسجيل المواليد»، ثم الضغط على أيقونة التالي بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة، ثم الضغط على تسجيل مولود واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود.. وفي حالة وجود خطأ يجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.

وتابع الحساب أنه بعد تلقي رسالة تم تسجيل المولود بنجاح، اطلب توصيل الوثائق؛ بواسطة البريد من خلال الضغط على أيقونة «اختيار وثيقة»، ثم الضغط على أيقونة «اختر العنوان»، ثم تأكد من عنوان البريد، ثم اختر تأكيد طلب توصيل.

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