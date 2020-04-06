بالفيديو.. «قطيع إبل» يخرق قرار «منع التجول» في مكة ليلًا

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطيع من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة أثناء فترة تطبيق منع التجول بالعاصمة المقدسة.

وأظهر الفيديو الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أعلن الخميس الماضي، عن فرض “منع التجول” في كافة أرجاء مدينة مكة المكرمة على مدى 24 ساعة يوميًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.