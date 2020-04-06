إحداها تُصيب بـ«نوبة قلبية».. 6 أمور لا تفعلها بعد الأكل مباشرة

تواصل – وكالات:

يعد اختيار الطعام الجيد أمرًا مهمًا لعيش حياة صحية، لكن هناك معايير أخرى عليك عدم إهمالها لإتمام مهمتك في وقاية جسمك من الأمراض الخطيرة.

هذه الأمور عليك تجنب فعلها بعد بعد تناول وجبات الطعام:

1- الاستحمام

يعد الاستحمام بعد تناول الوجبة مباشرة فكرة سيئة حقًا، فعندما تتناول طعامك، يتحرك الدم من الأطراف مثل الساقين، واليدين، نحو الجهاز الهضمي.

لكن عندما تستحم، يندفع الدم إلى يديك وقدميك، مما يعني انخفاض تدفق الدم إلى المعدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة جسمك على امتصاص المكونات الضرورية له، والإصابة بعسر الهضم.

يفضل الاستحمام قبل تناول وجبتك، أو انتظر ما يقارب ساعتين من إنهاء طعامك، حتى تستطيع هضمه.

2- النوم مباشرة

غالبًا ما يؤدي النوم أو أخذ قيلولة قصيرة بعد تناول الطعام مباشرة، إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية مختلفة مثل عسر الهضم، الغازات، والأرق، وحرقة في المعدة.

أظهرت دراسات عدة أن الأشخاص الذين ينامون بعد ساعات من تناول الطعام، لديهم فرص أقل في الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

من الجدير ذكره، أنه يفضل النوم بعد ساعتين أو ثلاث على الأقل من تناول الطعام.

3- شرب الشاي أو القهوة

يساهم تناول الشاي أو القهوة مباشرة بعد تناول الطعام، في منع جسمك من امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الضرورية من الطعام.

يؤدي انخفاض امتصاص الحديد إلى الإصابة بفقر الدم، وازرقاق الجلد، وبرودة اليدين والقدمين، والدوخة، وفقدان الشهية.

يقترح خبراء التغذية أنه يمكن استهلاك الشاي والقهوة بعد ساعة واحدة على الأقل من تناول أي وجبة.

4- تدخين السجائر

أشارت دراسات عدة إلى أن الضرر الناتج عن تدخين سيجارة واحدة بعد الوجبة مباشرة، يحدث نفسه عند تدخين 10 سجائر دفعة واحدة.

يؤثر التدخين على صحة الأمعاء، والجهاز الهضمي، وقد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وسرطان الرئة.

5- تناول الفواكه

تعد الفواكه من الأطعمة المغذية، التي يحتاجها جسمك باستمرار، لكن عليك تجنب تناولها بعد الوجبات مباشرة، فلن يتم هضمها بشكل صحيح، الأمر الذي قد يسبب لك عسر في الهضم.

يمكنك أكل الفواكه قبل الوجبة بساعة، أو بعدها بساعتين.

6- ممارسة التمارين الرياضية

يعد النشاط الزائد بعد تناول وجبة ليس أمرًا صحيًا، فقد يسبب لك اضطرابات المعدة، وتقلصات في العضلات.

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بعد ثلاثة ساعات من تناول وجبتك الدسمة، أما إذا كان حصلت على وجبة خفيفة، فانتظر من ساعة إلى اثنتين.