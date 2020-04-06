تنبيه من «الجوازات» لحاملي تأشيرة خروج نهائي

تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات المقيمين بالمملكة ولديهم تأشيرة خروج نهائي “والخيار له” بإلغائها قبل انتهائها، لكي لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظاما، حيث يشترط إقامة سارية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا و تعليق كافة الرحلات الداخلية والدولية.

جاء ذلك في رد من الجوازات على استفسار أحد المواطنين على حسابها الرسمي في ” تويتر” حيث وجه سؤالا : “لدي عامل تم استخراج له تأشيرة خروج نهائي وباقي له يومين على انتهاء المهلة وأود التمديد له حتى تنتهي الأزمة”.