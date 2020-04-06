هل تتسبب أدوات عيادات الأسنان في انتشار عدوى «كورونا»؟.. أخصائية تجيب

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كشفت اختصاصية تجميل وزراعة الأسنان بمركز طب الأسنان التخصصي بجدة التابع لمجمع الملك عبدالله، الدكتورة عبير بخاري أن 12 بحثا نشر في الفترة بين أواخر ديسمبر 2019م ومارس الماضي عن فيروس كورونا وعلاج الأسنان ، وأشارت نتائجها إلى أن عيادات الأسنان من بين الأماكن التي انتقلت فيها العدوى بالفيروس، ولا سيما للممارسين الصحيين فيها.

وأوضحت “بخاري” لـ”مكة” أن إحدى الدراسات أظهرت إصابة 62 طبيب أسنان صينيا بالفيروس نتيجة علاجهم أسنان مصابين بكورونا المستجد (كوفيد 19)، بخلاف حالات الإصابة غير المسجلة في أوروبا وأمريكا.

وأوضحت بخاري أنه على الرغم من إغلاق عيادات مثل طب الفم أثناء الوباء في كثير من الدول التي سجلت حالات إصابة بالفيروس، إلا أنه لا يزال عدد كبير من مرضى الطوارئ يذهبون إلى عيادات طب الأسنان والمستشفيات لتلقي العلاج، مما يحتم وعي والتزام الممارسين الصحيين في عيادات الأسنان بطرق الوقاية من العدوى بالفيروس فور وصول مريض الأسنان وبعدها التشخيص والعلاج، مبينة أن مرضى الأسنان والممارسين الصحيين في العيادات، يتعرضون للفيروس الموجود في تجويف الفم والجهاز التنفسي، إذ تحمل أدوات العناية بالأسنان دائما خطر الإصابة بالعدوى.