بعد توجيه خادم الحرمين.. «الشورى» يعقد أول جلسة افتراضية «عن بعد» في تاريخه

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ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم الاثنين، الجلسة العادية الـ31 (الافتراضية) للمجلس، للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد).

جاء ذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.

ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه -أيده الله- على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.

واستهل “آل الشخ” الجلسة، بتقديم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه «عن بعد».

وقال “آل الشيخ”: التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار.

ووافق المجلس خلال جلسته الافتراضية الأولى في تاريخه على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن العقاري.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية, وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.