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«صندوق التنمية الزراعية» يعلن تأجيل الأقساط المستحقة لجميع العقود

«صندوق التنمية الزراعية» يعلن تأجيل الأقساط المستحقة لجميع العقود
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن “صندوق التنمية الزراعية”، اليوم الاثنين، عن تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020، وحتى 31 أغسطس 2020 لمدة 6 أشهر.

وأوضح الصندوق في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن تأجيل الأقساط لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد والتي لم يسبق أن تم إعادة جدولتها سابقًا قبل هذه الفترة.

وأشار إلى أن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط والتي تمثل ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

جدير بالذكر أن قرار “صندوق التنمية الزراعية” بتأجيل الأقساط يأتي لتخفيف الأثر الاقتصادي والمالي خلال فترة مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

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