قريباً.. مبادرات لتخفيف آثار أزمة «كورونا» على سائقي الأجرة من المواطنين

تواصل- فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للنقل أنها تبحث عن حلول ومبادرات لتقليل الأثر الناتج عن أزمة فيروس كورونا لسائقي الأجرة من المواطنين، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه المبادرات سيتم قريبا.

وأوضحت الهيئة أنه مع بداية الترخيص للتطبيقات الذكية قبل 3 سنوات انتقل معظم المواطنين للعمل بها لمناسبة نموذجها التشغيلي لهم، فيما لا يزال يعمل اليوم نحو 5000 مواطن على سيارات الأجرة الخاصة بهم، جزء منهم في المطارات، لافتة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتابع كافة العاملين في القطاع الخاص لضمان عدم تأثرهم بالأوضاع الحالية – وفقاً لـ” مكة”-.

وأفادت بأن قطاع التأجير من القطاعات الخدمية العامة، ولذلك لم يتم تعليق العمل به نظرا لطبيعته وأسلوب تقديم الخدمة والاستفادة منها، مبينة أنها سعت من خلال حزمة من البرامج التي أطلقتها لتطوير القطاع وتنظيمه بشكل يتوافق مع التطلعات، مشيرة إلى أنه في هذا السياق جاءت بوابة تأجير ونقاط قياس الخدمة والسيارة المشتركة وغيرها من البرامج.