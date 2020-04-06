«الموارد البشرية» تحذر من طي قيد أي موظف.. وتنصح المتضرر بهذا الإجراء (فيديو)

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قال مدير فرع وزارة الشؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة عبدالله آل طاوي إنه لا يجوز لأى شركة أن تطوي قيد أي موظف حتى لو انتهى عقده في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف ” آل طاوي” لـ” الإخبارية”، أن أي موظف تم طي قيده عليه التقدم للوزارة عبر بوابتها الالكترونية بشكوى وسيتم مباشرة حالته واتخاذ الإجراء المناسب.