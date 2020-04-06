توجيه عاجل من «الطاقة» لشركة الغاز بشأن الأسطوانات المنزلية

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أصدرت وزارة الطاقة توجيهاً لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بتكثيف جهودها لمتابعة وفرة الغاز المنزلي، ووصوله إلى المستهلك بالشكل اللائق ، وتعمل الشركة وفق مبادرة، تتمثل في تنظيف أسطوانات الغاز، ومتابعة قيام موزعي الغاز بدورهم في تنظيف الأسطوانات، وتقديمها للمستهلك بشكل ملائم.

وأوضحت “شركة الغاز” أن تمسُّك المستهلك النهائي بحقه في استلام أسطوانة نظيفة، والمحافظة على نظافتها، سيساعد في نجاح هذه المبادرة من خلال التزام الأطراف كافة بمسؤولياتهم؛ وبالتالي ضمان استمرارية بقاء الأسطوانة نظيفة للمستهلك النهائي.

وتواصلت الشركة مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشكل خاص؛ وذلك للتأكد من قيامهم بتداول الأسطوانات بشكل آمن وسليم. مؤكدة أن تعاون الأطراف كافة سيؤدي لوصول الأسطوانة للمستهلك النهائي في حالة جيدة ونظيفة بشكل مستدام.