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رئيس الجمعيات التعاونية بجدة يوضح سبب الطلب المتزايد على «البيض» (فيديو)

رئيس الجمعيات التعاونية بجدة يوضح سبب الطلب المتزايد على «البيض» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الدكتور عبد الله كدمان رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بجدة أن مخزون المملكة من الدجاج يكفي لأربعة أشهر، في حين مخزون المملكة من البيض يكفي لـ90 يوماً نظراً للارتباط بمدة الصلاحية التي تبلغ أقصاها من 60 إلى 90 يوماً.

وأضاف “كدمان” لـ”الإخبارية” أن إنتاج البيض محليا يفوق الطلب بـ25%، مشيراً إلى أن سبب الزيادة المفاجئة في الطلب على البيض يأتي لتغير نمط الاستهلاك في الشراء بشكل عام وليس فيما يتعلق بالبيض فقط.

وأشار إلى أن هذا النمط يتسبب في حدوث فجوة بين العرض والطلب.

 

 

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