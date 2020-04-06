أخصائي فيروسات يزف بشرى سارة: لقاح سعودي قادم مضاد لفيروس «كورونا»

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زف الدكتور حاتم مخدوم الأستاذ المساعد في علم الفيروسات الطبية الجزيئية التشخيصية ووكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة طيبة، بشرى سارة حول التوصل للقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف “مخدوم” لـ”عكاظ” أنه حسب الأخبار المنشورة فإن هناك لقاح سعودي قادم- إن شاء الله- لكن الأمر يحتاج إلى وقت لضمان فعالية وأمان اللقاح.

وحول الموعد الذي تصل فيه المملكة للاستقرار، أوضح قائلأ : أتمنى في نهاية أبريل، أو قبله، فالدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الاحتياطية والوقائية، لكن يجب أن يلتزم الجميع بالعزل المنزلي والتباعد المجتمعي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ما يعني أن هناك جزءاً كبيراً من المسؤولية يتحمله المجتمع لوقف تفشي المرض.

يشار إلى أن مصادر كشفت في وقت سابق أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في الحرس الوطني، بدأ في إجراء تجارب لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، استنادا على لقاح كورونا السابق “متلازمة الشرق الأوسط” على متطوعين أصحاء.